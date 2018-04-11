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ДПСУ відстежує ситуацію з Чорноморським флотом РФ в окупованому Криму

ДПСУ відстежує ситуацію з Чорноморським флотом РФ в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 12739 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію щодо дій Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар глави Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Всю ситуацію, пов’язану з діяльністю РФ, в тому числі в акваторії Азовського моря, ми звичайно відстежуємо в межах своєї компетенції. Всі служби відстежують ситуацію в окупованому Криму в межах своєї компетенції", - повідомив О.Слободян.

Додамо, що згідно повідомленням "Кримський канал" в Telegram, в незаконно анексованому Криму окупаційний Чорноморський флот РФ приведено в бойову готовність.

Як повідомляв УНН, Російська Федерація, окупувавши Крим, порушила 407 двосторонніх та 80 міжнародних договорів з Україною.

 

Українські Національні Новини

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