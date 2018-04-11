ДПСУ відстежує ситуацію з Чорноморським флотом РФ в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію щодо дій Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар глави Держприкордонслужби України Олег Слободян.
"Всю ситуацію, пов’язану з діяльністю РФ, в тому числі в акваторії Азовського моря, ми звичайно відстежуємо в межах своєї компетенції. Всі служби відстежують ситуацію в окупованому Криму в межах своєї компетенції", - повідомив О.Слободян.
Додамо, що згідно повідомленням "Кримський канал" в Telegram, в незаконно анексованому Криму окупаційний Чорноморський флот РФ приведено в бойову готовність.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація, окупувавши Крим, порушила 407 двосторонніх та 80 міжнародних договорів з Україною.