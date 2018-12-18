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ГПС Украины проводит сборы резервистов

Киев • УНН

 • 11399 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Государственная пограничная служба Украины проводит сборы резервистов силовых структур. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.

ГПС Украины проводит сборы резервистов

"На базе Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота продолжаются сборы резервистов. Во время курса подготовки они продолжают получать необходимые знания и навыки по общим и пограничным дисциплинам. Участники собрания овладевают курсом огневой подготовки с практическим выполнением упражнений стрельб, отрабатывают приемы по личной безопасности, учатся правильно применять силу, изучают тактическую медицину, тактико-специальную подготовку и другие дисциплины", - говорится в сообщении.

Резервисты оттачивали свое умение владеть оружием, выполнив упражнения стрельб из автомата АК-74, пулемета ПК и пистолета ТТ. Во время курса тактики пограничной службы они учились ориентироваться на местности и находить заданные ориентиры. Также они изучают алгоритм действий пограничного наряда при обнаружении неизвестных следов на пограничном участке, добавили в ведомстве.

Напомним, за последний год Министерство обороны заключило контракт с 5 тыс. резервистами.


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