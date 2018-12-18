ДПС України проводить збори резервістів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Державна прикордонна служба України проводить збори резервістів силових структур. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ДПС України.
"На базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота продовжуються збори резервістів. Під час курсу підготовки вони продовжують отримувати необхідні знання та навички із загальновійськових та прикордонних дисциплін. Учасники зборів опановують курс вогневої підготовки з практичним виконанням вправ стрільб, відпрацьовують прийоми з особистої безпеки, вчаться правильно застосовувати силу, вивчають тактичну медицину, тактико-спеціальну підготовку та інші дисципліни", - йдеться у повідомленні.
Резервісти відточували своє вміння володіти зброєю, виконавши вправи стрільб із автомату АК-74, кулемету ПК та пістолету ТТ. Під час курсу тактики прикордонної служби вони навчалися орієнтуватися на місцевості та знаходити задані орієнтири. Також вони вивчають алгоритм дій прикордонного наряду під час виявлення невідомих слідів на прикордонній ділянці, додали у відомстві.
Нагадаємо, за останній рік Міністерство оборони уклало контракт з 5 тис. резервістами.