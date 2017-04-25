ГП "Укрспирт" стремится попасть на новые рынки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19772 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79942 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140826 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111061 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112935 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110169 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102476 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106451 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103119 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149958 просмотра

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Актуальное
ГП "Укрспирт" стремится попасть на новые рынки

ГП "Укрспирт" стремится попасть на новые рынки

Киев  •  УНН

 • 11607 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Государственное предприятие "Укрспирт" ведет переговоры с представителями Польши, Словакии, Турции, Венгрии о выходе на рынки этих стран. Об этом сообщается на сайте предприятия, передает УНН.

"Руководство государственного предприятие ведет активные переговоры по восстановлению рынков сбыта и поиска новых отечественных и зарубежных партнеров. В рамках этого проведено переговоры с представителями Польши, Словакии, Турции, Венгрии", - говорится в сообщении.

В апреле 2017 был заключен контракт с Венгрией на поставку спирта этилового ректификованного из гарантированным сбытом продукции в количестве 280 тыс. дал. Кроме того, в течение II квартала 2017 планируется дальнейшая работа с контрагентом с целью достижения договоренностей об увеличении объемов поставок до 400 тыс. дал. на II полугодие 2017 года.

Общая производственная мощность ГП "Укрспирт" - более 30 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственную площадку.

Напомним, как сообщал УНН, власти пообещали МВФ продать "Укрспирт" до конца сентября 2017 года.

По прогнозам министра министра аграрной политики Т.Кутового, после приватизации "Укрспирт" за 4 года теневой рынок спирта должна снизиться с 45% до 13%.

При этом, за последние 6 лет, доля теневого сегмента алкогольного рынка выросла с 15-20% до 45-59% .

В частности, по словам генерального директора компания Eastern Beverage Trading Ольгой Ивушкиных, именно в этот период мы имели несколько необоснованных повышений акцизов на водочную продукцию, а также повышение стоимости спирта.

Украинские Национальные Новости

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