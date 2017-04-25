ГП "Укрспирт" стремится попасть на новые рынки

"Руководство государственного предприятие ведет активные переговоры по восстановлению рынков сбыта и поиска новых отечественных и зарубежных партнеров. В рамках этого проведено переговоры с представителями Польши, Словакии, Турции, Венгрии", - говорится в сообщении.

В апреле 2017 был заключен контракт с Венгрией на поставку спирта этилового ректификованного из гарантированным сбытом продукции в количестве 280 тыс. дал. Кроме того, в течение II квартала 2017 планируется дальнейшая работа с контрагентом с целью достижения договоренностей об увеличении объемов поставок до 400 тыс. дал. на II полугодие 2017 года.

Общая производственная мощность ГП "Укрспирт" - более 30 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственную площадку.

Напомним, как сообщал УНН, власти пообещали МВФ продать "Укрспирт" до конца сентября 2017 года.

По прогнозам министра министра аграрной политики Т.Кутового, после приватизации "Укрспирт" за 4 года теневой рынок спирта должна снизиться с 45% до 13%.

При этом, за последние 6 лет, доля теневого сегмента алкогольного рынка выросла с 15-20% до 45-59% .

В частности, по словам генерального директора компания Eastern Beverage Trading Ольгой Ивушкиных, именно в этот период мы имели несколько необоснованных повышений акцизов на водочную продукцию, а также повышение стоимости спирта.