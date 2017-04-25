ДП "Укрспирт" прагне потрапити на нові ринки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Державне підприємство "Укрспирт" веде перемовини з представниками Польщі, Словаччини, Туреччини, Угорщини про вихід на ринки цих країн. Про це повідомляється на сайті підприємства, передає УНН.
"Керівництво державного підприємство веде активні перемовини щодо відновлення ринків збуту та пошуку нових вітчизняних та закордонних партнерів. В рамках цього проведено перемовини з представниками Польщі, Словаччини, Туреччини, Угорщини", - йдеться в повідомленні.
У квітні 2017 року був укладений контракт з Угорщиною на поставку спирту етилового ректифікованого із гарантованим збутом продукції у кількості 280 тис. дал. Крім того, протягом II кварталу 2017 року планується подальша робота з контрагентом з метою досягнення домовленостей про збільшення обсягів постачання до 400 тис. дал. на II півріччя 2017 року.
Загальна виробнича потужність ДП "Укрспирт" - понад 30 млн декалітрів на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, влада пообіцяла МВФ продати “Укрспирт” до кінця вересня 2017 року.
За прогнозами міністра міністра аграрної політики Т.Кутового, після приватизації “Укрспирту” за 4 роки тіньовий ринок спирту має знизитися із 45% до 13%.
При цьому, протягом останніх 6 років, частка тіньового сегменту алкогольного ринку зросла з 15-20% до 45-59%.
Зокрема, за словами генерального директора компанія Eastern Beverage Trading Ольгою Івушкіно, саме в цей період ми мали декілька необґрунтованих підвищень акцизів на горілчану продукцію, а також підвищення вартості спирту.