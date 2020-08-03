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Разрешения на газодобычу: 6 человек подозревают в нанесении ущерба государству на около 200 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 13600 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в выдаче незаконных разрешений на добычу газа, в результате чего государству нанесли ущерб на 196,8 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

"31 июля 2020 года НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получило право на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.) по искусственно заниженной стоимости. В результате государство не получила 196,8 млн грн, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами", - говорится в сообщении.

Указано, что среди подозреваемых:

▪️ бывший заместитель директора по производству, экономики и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ); 
▪️ бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ;
▪️ эксперт государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директор ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз";
▪️ экс-директор ООО "Аркона Газ-Энергия";
▪️ ведущий инженер ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз";
▪️ главный инженер ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз".

Сообщается, что действия всех шестерых квалифицировали по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

"Круг задействованных в совершении преступления не является исчерпывающим: детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы. Как выяснило следствие, в течение 2016 года ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безуспешно обращалось в Государственную службу геологии и недр Украины за получением специального разрешения на пользования недрами Свистунковско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения без проведения аукциона. Однако впоследствии состав владельцев компании изменился - государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО", - указано в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2017 года Полтавский областной совет согласовал издание Госгеонедра "Аркона Газ-Энергия" специального разрешения на геологическое изучение месторождения без проведения аукциона.

"После этого задействованные лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона. Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн. При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна составлять 200,6 млн грн", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года.

Напомним, должностных лиц Ужгородского горсовета будут судить за ущерб государству на более чем 2 млн грн.

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