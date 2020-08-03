Дозволи на газовидобуток: 6 осіб підозрюють у завданні збитків державі на близько 200 млн гривень

"31 липня 2020 року НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації схеми, за якої ТОВ "Аркона Газ-Енергія" отримала право на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська обл.) за штучно заниженою вартістю. У результаті держава не отримала 196,8 млн грн, які ТОВ мало сплатити за отримання спеціального дозволу на користування надрами", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що серед підозрюваних:

▪️ колишній заступник директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ);

▪️ колишня завідувач сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ;

▪️ експерт державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директор ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз";

▪️ ексдиректор ТОВ "Аркона Газ-Енергія";

▪️ провідний інженер ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз";

▪️ головний інженер ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз".

Повідомляється, що дії всіх шістьох осіб кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

"Коло задіяних у вчиненні злочину не є вичерпним: детективи НАБУ встановлюють інших можливих співучасників схеми. Як з’ясувало слідство, впродовж 2016 року ТОВ "Аркона Газ-Енергія" неодноразово і безуспішно зверталося до Державної служби геології та надр України за отриманням спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Однак згодом склад власників компанії змінився — державні та місцеві органи влади переглянули своє ставлення до звернень ТОВ", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що у квітні 2017 року Полтавська обласна рада погодила видання Держгеонадра "Аркона Газ-Енергія" спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища без проведення аукціону.

"Після цього задіяні особи розподілили ролі і розробили план із заниження суми збору за видачу спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Вони використали неіснуючі показники проектних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, у результаті чого встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн грн. При цьому початкова вартість продажу спецдозволу мала б становити 200,6 млн грн", - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2018 року.

Нагадаємо, посадовців Ужгородської міськради судитимуть за збитки державі у понад 2 млн грн.