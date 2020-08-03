Дозволи на газовидобуток: 6 осіб підозрюють у завданні збитків державі на близько 200 млн гривень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру у видачі незаконних дозволів на видобуток газу, внаслідок чого державі завдали збитків на 196,8 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

"31 липня 2020 року НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації схеми, за якої ТОВ "Аркона Газ-Енергія" отримала право на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська обл.) за штучно заниженою вартістю. У результаті держава не отримала 196,8 млн грн, які ТОВ мало сплатити за отримання спеціального дозволу на користування надрами", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що серед підозрюваних:

▪️ колишній заступник директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ);
▪️ колишня завідувач сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ;
▪️ експерт державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директор ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз";
▪️ ексдиректор ТОВ "Аркона Газ-Енергія";
▪️ провідний інженер ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз";
▪️ головний інженер ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз".

Повідомляється, що дії всіх шістьох осіб кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

"Коло задіяних у вчиненні злочину не є вичерпним: детективи НАБУ встановлюють інших можливих співучасників схеми. Як з’ясувало слідство, впродовж 2016 року ТОВ "Аркона Газ-Енергія" неодноразово і безуспішно зверталося до Державної служби геології та надр України за отриманням спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Однак згодом склад власників компанії змінився — державні та місцеві органи влади переглянули своє ставлення до звернень ТОВ", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що у квітні 2017 року Полтавська обласна рада погодила видання Держгеонадра "Аркона Газ-Енергія" спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища без проведення аукціону.

"Після цього задіяні особи розподілили ролі і розробили план із заниження суми збору за видачу спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Вони використали неіснуючі показники проектних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, у результаті чого встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн грн. При цьому початкова вартість продажу спецдозволу мала б становити 200,6 млн грн", - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2018 року.

Нагадаємо, посадовців Ужгородської міськради судитимуть за збитки державі у понад 2 млн грн.

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