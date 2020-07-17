Довогоочикуваний садик "Петрик" собираются открыть под выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Дошкольникам, которые ожидают открытия единственного садика в Ново-Петровцах под Киевом - придется подождать еще до октября, именно тогда запланировано проведение местных выборов, а заодно и завершение строительства "Петрика". Садик рассчитан на 230 детей, и ныне там проводят завершающие работы, сообщили УНН в Киевской областной госадминистрации.
"Реализация данного проекта в 2020 году осуществляется за счет средств Государственного фонда регионального развития и софинансирования из местных бюджетов. В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Срок завершения исполнительных работ запланирован на начало октября 2020 года", - сообщили в КОДА.
Напомним, главу поселка Новые Петровцы Родиона Старенького подозревают в схемах присвоения средств на строительстве дорог.