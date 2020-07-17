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19 березня, 18:42 • 90478 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 131759 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 113062 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 127560 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 132440 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123262 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 166041 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125727 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125350 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124251 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Довогоочікуваний садочок “Петрик” збираються відкрити під вибори

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Дошкільнятам, які очікують відкриття єдиного садочка у Ново-Петрівцях під Києвом – доведеться почекати ще до жовтня, саме тоді заплановано проведення місцевих виборів, а заразом і завершення будівництва “Петрика”. Садочок розрахований на 230 дітей, і нині там проводять завершальні роботи, повідомили УНН в Київській обласній держадміністрації.

"Реалізація зазначеного проекту у 2020 році здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевих бюджетів. На сьогодні, на об’єкті ведуться внутрішні опоряджувальні роботи та благоустрій території. Термін завершення виконавчих робіт заплановано на початок жовтня 2020 року”, - повідомили в КОДА.

Нагадаємо, голову селища Нові Петрівці Родіона Старенького підозрюють у схемах привласнення коштів на будівництві доріг.

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