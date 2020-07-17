Довогоочікуваний садочок “Петрик” збираються відкрити під вибори

КИЇВ. 17 липня. УНН. Дошкільнятам, які очікують відкриття єдиного садочка у Ново-Петрівцях під Києвом – доведеться почекати ще до жовтня, саме тоді заплановано проведення місцевих виборів, а заразом і завершення будівництва “Петрика”. Садочок розрахований на 230 дітей, і нині там проводять завершальні роботи, повідомили УНН в Київській обласній держадміністрації.