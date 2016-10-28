Достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом можно без участия РФ - О.Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Когда ВР проголосовала за решение об отказе от ядерного статуса Украины, 25 лет назад, было допущено одну из крупнейших стратегических ошибок. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
По словам О. Ляшко, Украина обязана начать работу над восстановлением собственного "ядерного щита".
"Я считаю, что это была одна из стратегических ошибок в процессе восстановления нашей государственности (отказ от ядерного статуса, - ред.).
И стороны, которые подписывали Будапештский меморандум - Россия его нарушала, а другие стесняются даже вспоминать о нем, хотя в обмен мы и отдали свой ядерный потенциал. Я считаю, что Украина должна начать работу над восстановлением "ядерного щита" Украины, будет гарантией нашей безопасности", - подчеркнул политик.
О.Ляшко убежден в том, что наше государство имеет соответствующий научно-технических потенциал, чтобы достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом без участия РФ.
"Что касается возможностей, то я убежден, что они и научно, и технические разработки, и все необходимое для ядерного потенциала, для перевода наших атомных электростанций на ядерное топливо без России. У нас для этого есть все возможности. Правда, для того, чтобы реализовать нужно, во-первых, осознавать возможности, а во-вторых, нужно, чтобы коррупция не обращала внимания. Я например, знаю желание американских инвесторов прийти, но они сталкиваются с коррупцией и не имеют возможности", - добавил он.
Комментируя заявления отдельных представителей РФ, которые скептически отнеслись к заявлениям министра И.Насалик о планах наращивать отечественную уранодобычу, нардеп сказал: "Мне безразлична критика России ... А Чечель, кажется писал:" Если обращать внимание на каждую собаку, которая лает, ты никогда не дойдешь цели". Мы должны делать то, что выгодно Украине, а не России".
Напомним, как сообщал УНН, России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана.
Также напомним, по словам эксперта А.Калашник, Украина уже сегодня должна запасаться ураном, ибо в мире прогнозируется дефицит ядерного топлива.