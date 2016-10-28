Достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом можно без участия РФ - О.Ляшко

По словам О. Ляшко, Украина обязана начать работу над восстановлением собственного "ядерного щита".

"Я считаю, что это была одна из стратегических ошибок в процессе восстановления нашей государственности (отказ от ядерного статуса, - ред.).

И стороны, которые подписывали Будапештский меморандум - Россия его нарушала, а другие стесняются даже вспоминать о нем, хотя в обмен мы и отдали свой ядерный потенциал. Я считаю, что Украина должна начать работу над восстановлением "ядерного щита" Украины, будет гарантией нашей безопасности", - подчеркнул политик.

О.Ляшко убежден в том, что наше государство имеет соответствующий научно-технических потенциал, чтобы достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом без участия РФ.

"Что касается возможностей, то я убежден, что они и научно, и технические разработки, и все необходимое для ядерного потенциала, для перевода наших атомных электростанций на ядерное топливо без России. У нас для этого есть все возможности. Правда, для того, чтобы реализовать нужно, во-первых, осознавать возможности, а во-вторых, нужно, чтобы коррупция не обращала внимания. Я например, знаю желание американских инвесторов прийти, но они сталкиваются с коррупцией и не имеют возможности", - добавил он.

Комментируя заявления отдельных представителей РФ, которые скептически отнеслись к заявлениям министра И.Насалик о планах наращивать отечественную уранодобычу, нардеп сказал: "Мне безразлична критика России ... А Чечель, кажется писал:" Если обращать внимание на каждую собаку, которая лает, ты никогда не дойдешь цели". Мы должны делать то, что выгодно Украине, а не России".

Напомним, как сообщал УНН, России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана.

Также напомним, по словам эксперта А.Калашник, Украина уже сегодня должна запасаться ураном, ибо в мире прогнозируется дефицит ядерного топлива.