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Досягнути повного забезпечення вітчизняних АЕС ядерним паливом можна без участі РФ - О.Ляшко

Досягнути повного забезпечення вітчизняних АЕС ядерним паливом можна без участі РФ - О.Ляшко

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Коли ВР проголосувала за рішення про відмову від ядерного статусу України, 25 років тому, було допущено одну з найбільших стратегічних помилок. Таку думку у коментарі УНН висловив народний лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

За словами О.Ляшка, Україна зобов’язана почати роботу над відновленням власного “ядерного щита”.

“Я вважаю, що це була одна із стратегічних помилок у процесі відновлення нашої державності (відмова від ядерного статусу, — ред.).

І сторони, які підписували Будапештський меморандум, — Росія його порушала, а інші соромляться навіть згадувати про нього, хоча в обмін ми і віддали свій ядерний потенціал. Я вважаю, що України має почати роботу над відновленням "ядерного щита" України, який буде гарантією нашої безпеки”, — наголосив політик.

О.Ляшко переконаний у тому, що наша держава має відповідний науково-технічних потенціал, аби досягнути повного забезпечення вітчизняних АЕС ядерним паливом без участі РФ.

“Що стосується можливостей, то я переконаний, що вони є і науково, і технічні розробки, і все необхідне для ядерного потенціалу, для переведення наших атомних електростанцій на ядерне паливо без Росії. В нас для цього є всі можливості. Правда, для того, щоб їх реалізувати потрібно, по-перше, усвідомлювати можливості, а по-друге, потрібно, щоб корупція не зважала. Бо я наприклад, знаю бажання американських інвесторів прийти, але вони стикаються із корупцією і не мають можливості”, — додав він.

Коментуючи заяви окремих представників РФ,  які скептично поставилися до заяв міністра І.Насалика щодо планів нарощувати вітчизняний урановидобуток, нардеп сказав: “Мені байдуже критика Росії... А Чечель, здається писав: „Якщо звертати увагу на кожну собаку, яка гавкає, ти ніколи не дійдеш мети“. Ми маємо робити те, що вигідно Україні, а не Росії”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану.

Також нагадаємо, за словами експерта А.Калашник, Україна вже сьогодні повинна запасатися ураном, бо у світі прогнозується дефіцит ядерного палива.

Українські Національні Новини

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