Доступны все сервисы: работа Резерв+ возобновлена
Киев • УНН
Министерство обороны сообщило о возобновлении работы Резерв+. Взаимодействие приложения с реестром функционирует в штатном режиме, доступны все сервисы.
В Министерстве обороны заявили, что работа Резерв+ возобновлена, передает УНН.
Взаимодействие приложения с реестром работает в штатном режиме
По данным ведомства, доступны все сервисы: обновление электронного военно-учетного документа, направление на ВВК, уточнение данных, получение отсрочки и т.д.
