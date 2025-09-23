Доступны все сервисы: работа Резерв+ возобновлена

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
13:28 • 6210 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 20091 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 16359 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 43470 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 36358 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 35420 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49054 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49206 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45011 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70052 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
50%
751мм
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 37438 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 33959 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 15647 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 19904 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 18251 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 20073 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 18322 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 34073 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 37555 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 43451 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Эстония
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 8298 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 74326 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 36285 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 51648 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 103193 просмотра
Актуальное
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31

Доступны все сервисы: работа Резерв+ возобновлена

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Министерство обороны сообщило о возобновлении работы Резерв+. Взаимодействие приложения с реестром функционирует в штатном режиме, доступны все сервисы.

Доступны все сервисы: работа Резерв+ возобновлена

В Министерстве обороны заявили, что работа Резерв+ возобновлена, передает УНН.

Взаимодействие приложения с реестром работает в штатном режиме 

- говорится в сообщении.

По данным ведомства, доступны все сервисы: обновление электронного военно-учетного документа, направление на ВВК, уточнение данных, получение отсрочки и т.д.

В работе "Резерв+" возможны сбои: в Минобороны разъяснили, что происходит23.09.25, 11:49 • 2132 просмотра

Антонина Туманова

Технологии