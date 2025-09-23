$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 6076 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 19703 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 16081 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 43054 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 36116 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 35293 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48992 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49161 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44974 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 70029 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Доступні всі сервіси: роботу Резерв+ відновлено

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Міністерство оборони повідомило про відновлення роботи Резерв+. Взаємодія застосунку з реєстром функціонує у штатному режимі, доступні всі сервіси.

Доступні всі сервіси: роботу Резерв+ відновлено

У Міністерстві оборони заявили, що роботу Резерв+ відновлено, передає УНН.

Взаємодія застосунку з реєстром працює у штатному режимі 

- йдеться у повідомленні.

За даними відомства, доступні всі сервіси: оновлення електронного військово-облікового документу, направлення на ВЛК, уточнення даних, отримання відстрочки тощо.

У роботі "Резерв+" можливі збої: у Міноборони роз'яснили, що відбувається23.09.25, 11:49 • 2132 перегляди

Антоніна Туманова

Технології