Доступні всі сервіси: роботу Резерв+ відновлено
Київ • УНН
Міністерство оборони повідомило про відновлення роботи Резерв+. Взаємодія застосунку з реєстром функціонує у штатному режимі, доступні всі сервіси.
Взаємодія застосунку з реєстром працює у штатному режимі
За даними відомства, доступні всі сервіси: оновлення електронного військово-облікового документу, направлення на ВЛК, уточнення даних, отримання відстрочки тощо.
