«Достойное место памяти": стали известны сроки открытия Национального военного мемориального кладбища

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Национальное военное мемориальное кладбище планируют открыть для захоронений в 2025 году. Строительство начнется после победы консорциума «БИЛДИНГ ЮА» в тендере.

Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) должно быть открыто для захоронений павших защитников и защитниц Украины уже в 2025 году.

Об этом сообщается на Facebook-странице мемориала.

Отмечается, что это будет место, «где переплетется история и современность в вечном уважении к тем, кто защищал независимость нашей страны во все времена, здесь каждый Герой найдет достойный покой».

Согласно сообщению, первые захоронения и перезахоронения будут осуществляться сразу после завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса первой очереди строительства НВМК, а также получения сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Также в 2025 году будет продолжаться строительство первой очереди и начнется строительство второй.

На кладбище будут хоронить защитников постепенно: процесс растянется на многие годы. Национальное военное мемориальное кладбище станет символом благодарности, местом воспоминания и достойного чествования наших Защитников. Это - место истории нашей борьбы, которое будет показывать цену свободы. Здесь память о каждом и каждой будет жить в веках

- говорится в сообщении.

Дополнение

В августе 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности начать строительство Национального военного мемориального кладбища. Победителем тендера стал консорциум «БИЛДИНГ ЮА», созданный специально для этого проекта.

 Также сообщалось, что в Национальном военном мемориальном кладбище пока не принимают заявок на захоронение или перезахоронение погибших военнослужащих, очереди также нет. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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