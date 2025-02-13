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"Гідне місце пам'яті": стали відомі терміни відкриття Національного військового меморіального кладовища

"Гідне місце пам'яті": стали відомі терміни відкриття Національного військового меморіального кладовища

Київ • УНН

 • 25896 перегляди

Національне військове меморіальне кладовище планують відкрити для поховань у 2025 році. Будівництво розпочнеться після перемоги консорціуму "БІЛДІНГ ЮА" у тендері.

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) має бути відкрите для поховань полеглих захисників і захисниць України вже у 2025 році.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці меморіалу.

Зазначається, що це буде місце, "де переплететься історія та сучасність у вічній шані до тих, хто захищав незалежність нашої країни за всіх часів, тут кожен Герой знайде гідний спочинок".

Згідно з повідомленням, перші поховання та перепоховання здійснюватимуться одразу після завершення будівельних робіт і введення в експлуатацію першого пускового комплексу першої черги будівництва НВМК, а також отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

Також у 2025 році продовжуватиметься будівництво першої черги і розпочнеться будівництво другої.

На кладовищі ховатимуть захисників поступово: процес розтягнеться на багато років. Національне військове меморіальне кладовище стане символом вдячності, місцем спомину та гідного вшанування наших Захисників. Це - місце історії нашої боротьби, яке показуватиме ціну свободи. Тут пам'ять про кожного та кожну житиме у віках

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

У серпні 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про готовність розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища. Переможцем тендеру став консорціум "БІЛДІНГ ЮА", створений спеціально для цього проекту.

 Також повідомлялося, що в Національному військовому меморіальному кладовищі поки не приймають заявок на поховання чи перепоховання загиблих військовослужбовців, черги також немає. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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