"Гідне місце пам'яті": стали відомі терміни відкриття Національного військового меморіального кладовища
Київ • УНН
Національне військове меморіальне кладовище планують відкрити для поховань у 2025 році. Будівництво розпочнеться після перемоги консорціуму "БІЛДІНГ ЮА" у тендері.
Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) має бути відкрите для поховань полеглих захисників і захисниць України вже у 2025 році.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці меморіалу.
Зазначається, що це буде місце, "де переплететься історія та сучасність у вічній шані до тих, хто захищав незалежність нашої країни за всіх часів, тут кожен Герой знайде гідний спочинок".
Згідно з повідомленням, перші поховання та перепоховання здійснюватимуться одразу після завершення будівельних робіт і введення в експлуатацію першого пускового комплексу першої черги будівництва НВМК, а також отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.
Також у 2025 році продовжуватиметься будівництво першої черги і розпочнеться будівництво другої.
На кладовищі ховатимуть захисників поступово: процес розтягнеться на багато років. Національне військове меморіальне кладовище стане символом вдячності, місцем спомину та гідного вшанування наших Захисників. Це - місце історії нашої боротьби, яке показуватиме ціну свободи. Тут пам'ять про кожного та кожну житиме у віках
Доповнення
У серпні 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про готовність розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища. Переможцем тендеру став консорціум "БІЛДІНГ ЮА", створений спеціально для цього проекту.
Також повідомлялося, що в Національному військовому меморіальному кладовищі поки не приймають заявок на поховання чи перепоховання загиблих військовослужбовців, черги також немає.