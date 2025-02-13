"Гідне місце пам'яті": стали відомі терміни відкриття Національного військового меморіального кладовища

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) має бути відкрите для поховань полеглих захисників і захисниць України вже у 2025 році.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці меморіалу.

Зазначається, що це буде місце, "де переплететься історія та сучасність у вічній шані до тих, хто захищав незалежність нашої країни за всіх часів, тут кожен Герой знайде гідний спочинок".

Згідно з повідомленням, перші поховання та перепоховання здійснюватимуться одразу після завершення будівельних робіт і введення в експлуатацію першого пускового комплексу першої черги будівництва НВМК, а також отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

Також у 2025 році продовжуватиметься будівництво першої черги і розпочнеться будівництво другої.

На кладовищі ховатимуть захисників поступово: процес розтягнеться на багато років. Національне військове меморіальне кладовище стане символом вдячності, місцем спомину та гідного вшанування наших Захисників. Це - місце історії нашої боротьби, яке показуватиме ціну свободи. Тут пам'ять про кожного та кожну житиме у віках