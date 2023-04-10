Помогла оккупантам перевезти в Крым тысячу украинских детей: женщине сообщили о подозрении

Цитата

«Прокуратура автономии сообщила о подозрении предпринимательнице, которая заключила с государством-оккупантом договор о перевозке на территорию Крыма 1000 детей. Ей инкриминируется коллаборационная деятельность (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что, по данным следствия, после оккупации полуострова подозреваемая зарегистрировала ООО «Туристическое агентство «АТЛАС»» в соответствии с законодательством рф.

«В 2022 году она заключила контракт с незаконно созданным «Крымским федеральным университетом им. Вернадского». По условиям договора компания подозреваемой оказала услуги по перевозке несовершеннолетних с территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей в Крым и обратно для 1000 детей и 64 сопровождающих. За «работу» она получила из госбюджета рф более 15 млн рублей», - отмечается в сообщении.

Дополнение

45 стран ОБСЕ инициировали использование так называемого Московского механизма для решения проблемы принудительного перемещения украинских детей россией.