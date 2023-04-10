Допомогла окупантам перевезти до Криму тисячу українських дітей: жінці повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Підприємицю з півострова підозрюють в укладанні з росією договору про перевезення на територію тимчасово окупованого Криму 1000 українських дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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«Прокуратура автономії повідомила про підозру підприємиці, яка уклала з державою-окупантом договір щодо перевезення на територію Криму 1000 дітей. Їй інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що, за даними слідства, після окупації півострова підозрювана зареєструвала ТОВ «Туристична агенція «АТЛАС»» відповідно до законодавства рф.
«У 2022 році вона уклала контракт з незаконно створеним «Кримським федеральним університетом ім. Вернадського». За умовами договору компанія підозрюваної надала послуги з перевезення неповнолітніх з території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей до Криму та назад для 1000 дітей і 64 супровідників. За «роботу» вона отримала з держбюджету рф понад 15 млн рублів», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
45 країн ОБСЄ ініціювали використання так званого Московського механізму для вирішення проблеми примусового переміщення українських дітей росією.