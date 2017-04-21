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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19630 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79861 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140765 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111050 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112926 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо"

Донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 16525 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Донецкий “Шахтер” минимально переиграл киевское “Динамо” в украинском “классико”, сообщает корреспондент УНН.

Со стартовых минут на поле вышли следующие игроки:

"Динамо" - Максим Коваль, Томаш Кадар, Николай Морозюк, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Денис Гармаш, Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Александр Пантич, Сергей Сидорчук, Артем Беседин.

"Шахтер" - Андрей Пятов, Исмаили, Дарио Срна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Бернард, Тайсон, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос, Феррейра.

Матч команды начали фактически без раскачки отвечая атакой на атаку, уже на третьей минуте мяч побывал в сетке ворот "Шахтера", впрочем удар "бисиклета" от Андрея Ярмоленко был нанесен после нарушения правил. Гости тоже не чурались отвечать, проводя свои фирменные скоростные атаки.

Одна из таких фланговых атак дала результат уже на двенадцатой минуте матча. Тайсон навесил в штрафную, где Феррейра "перевесил" своих "опекунов" из Киева и головой отправил мяч в ворота Максима Коваля. На пятнадцатой минуте горняки должны были забивать второй мяч. Бернард получил передачу из центра поля и, избежав офсайда, вышел "на свидание" с Ковалем, впрочем последний дуэль у бразильца выиграл, не дав соперникам удвоить счет.

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После забитого гола "шахтеры" завладели мячом и территорией, держа игру во собственных ногах. Киевляне же ответить соперникам не могли, при этом в бело-синих наблюдались большие проблемы с доставкой мяча в линию нападения.

"Проснулись" динамовцы ближе к тридцатой минуты встречи - киевляне сумели завладеть мячом и начать расшатывать защиту "Шахтера", впрочем с завершающей фазой не складывалось. Первый удар в направлении ворот бело-синие, к слову, нанесли только на сорок пятой минуте - "слишком" мимо пробил Андрей Ярмоленко. Таким образом, первая половина встречи прошла полностью под контролем оранжево-черных.

Начало второй сорокапятиминутки был точной копией тайма первого - горняки контролировали игру, динамовцы иногда пытались выйти в атаку, впрочем, в этот промежуток времени игра бело-синих запомнилась лишь тремя необязательными фолами Морозюка, Сидорчука и Гармаша, за что они и получили заслуженные горчичники от арбитра встречи Константина Труханова.

Отметить стоит и защитников "Шахтера", которые неоднократно ловили нападение соперников в искусственный офсайд, располагаясь строго в линию, Кучер и компания давали крайне мало шансов форвардам бело-синих.

На семьдесят девятой минуте "Динамо" нанесло первый удар в створку ворот Пятова - Пантич после подачи углового сыграл на подборе и пробил с линии штрафной - никаких проблем для кипера "Шахтера". На восьмидесятой минуте неудачи киевлян продолжились - в стыке с Дарио Срна пострадал Томаш Кадар - венгр покинул поле с разбитым носом - его заменил Зураб Очигава.

На восемьдесят девятой минуте киевлян мог спасти стандарт - после подачи углового, в штрафной горняков, возник пожар, впрочем ни Пантич, ни Рыбак нанести акцентированный удар не смогли. Концовка матча традиционно ознаменовалась фанатскими выходками - болельщики из сектора "Динамо" начали активно разжигать файеры и другую пиротехнику.

Таким образом, горняки довели игру до своей победы и свисток Константина Труханова, под аккомпанемент взрывов фанатской пиротехники в тумане дыма зафиксировал минимальную победу "Шахтера" - 0:1.

После отчетного тура, горняки после победы одержали уже 69 очков, теперь "шахетеры" опережают динамовцев на 14 очков, таким образом за 6 туров до конца чемпионата сделав еще более весомый шаг к чемпионству.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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