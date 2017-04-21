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Донецький “Шахтар” переграв “Динамо”

Донецький “Шахтар” переграв “Динамо”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Донецький “Шахтар” мінімально переграв київське “Динамо” в українському “класико”, повідомляє кореспондент УНН.

Зі стартових хвилин на поле вийшли такі гравці:

“Динамо” — Максим Коваль, Томаш Кадар, Микола Морозюк, Віторіну Антунеш, Домагой Віда, Денис Гармаш, Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв, Олександр Пантіч, Сергій Сидорчук, Артем Бєсєдін.

“Шахтар” — Андрій П’ятов, Ісмаїлі, Даріо Срна, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Бернард, Тайсон, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос, Факундо Ферейра.

Матч команди розпочали фактично без розкачки відповідаючи атакою на атаку, вже на третій хвилині м’яч побував у сітці воріт “Шахтаря”, втім удар “бісиклетою” від Андрія Ярмоленко був нанесений після порушення правил. Донеччани теж не цуралися відповідати, проводячи свої фірмові швидкісні атаки.

Одна з таких флангових атак дала результат вже на 12-ій хвилині матчу. Тайсон навісив в штрафний майданчик, де Факундо Ферейра “перевисів” своїх “опікунів” із Києва і головою відправив м’яч у ворота Максима Коваля. На 15-ій хвилині гірники мали забивати другий м’яч. Бернард отримав передачу з центру поля та, уникнувши офсайду, вийшов “на побачення” із Ковалем, втім останній дуель у бразильця виграв, не давши суперникам подвоїти рахунок.

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Після забитого голу “шахтарі” заволоділи м’ячем та територією, тримаючи гру у власних ногах. Кияни ж відповісти суперникам не могли, при цьому у біло-синіх спостерігались великі проблеми із доставкою м’яча у лінію нападу.

“Прокинулись” динамівці ближче до 30-ої хвилини зустрічі — кияни зуміли заволодіти м’ячем та почати розхитувати захист “Шахтаря”, втім із завершальною фазою не складалось. Перший удар в напрямку воріт біло-сині, до слова, завдали лише на 45-ій хвилині — “надто” повз ворота пробив Андрій Ярмоленко. Таким чином, перша половина зустрічі пройшла повністю під контролем помаранчево-чорних.

Початок другої сорокап’ятихвилинки був точною копією тайму першого — гірники контролювали гру, динамівці інколи намагались вийти в атаку, втім в цей проміжок часу гра біло-синіх запам’яталась лише трьома необов’язковими фолами Морозюка, Сидорчука та Гармаша, за що вони й отримали заслужені гірчичники від арбітра зустрічі Костянтина Труханова.

Відзначити варто і захисників “Шахтаря”, які неодноразово ловили напад суперників у штучний офсайд, розташовуючись суворо у лінію, Кучер та компанія давали вкрай мало шансів форвардам біло-синіх.

На 79-ій хвилині “Динамо” завдало перший удар в отвір воріт П’ятова — Пантіч, після подачі кутового, зіграв на підбиранні та пробив з лінії штрафного — жодних проблем для кіпера “Шахтаря”. На 80-ій хвилині невдачі киян продовжились — у стику із Даріо Срна постраждав Томаш Кадар — угорець покинув поле із розбитим носом — його замінив Зураб Очігава.

На 89-ій хвилині киян міг врятувати стандарт — після подачі кутового, у штрафному майданчику гірників, виникла пожежа, втім ні Пантіч, ні Рибалка нанести акцентований удар не змогли. Кінцівка матчу традиційно ознаменувалась фанатськими витівками — вболівальники із сектора “Динамо” почали активно розпалювати фаєри та іншу піротехніку.

Таким чином, гірники довели гру до своєї перемоги і свисток Костянтина Труханова, під акомпанемент вибухів фанатської піротехніки в тумані від диму, зафіксував мінімальну перемогу “Шахтаря” — 0:1.

Після звітного туру, гірники після перемоги здобули вже 69 очок, тепер донеччани випереджають динамівців на 14 очок, таким чином за 6 турів до кінця чемпіонату зробивши ще більш вагомий крок до чемпіонства.

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