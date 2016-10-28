Донецкий погранотряд рекомендует воздержаться от поездок в "ДНР"

"В связи с обострением обстановки на донецком направлении, а именно временным прекращением контрольно-пропускных операций на КПВВ " Майорское "просим граждан или временно воздержаться от поездок, или при крайне острой необходимости идти через КПВВ" Гнутово "и" Новотроицкое ", - отметила С.Савчук.

С прекращением работы КПВВ "Майорское" и частыми провокациями боевиков на контрольном посту "Марьинка" ожидается увеличение пассажиропотока на нашем направлении. Для комфортного и быстрого пересечения линии соприкосновения на мариупольском направлении (КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое"), начиная с завтрашнего дня будет увеличено количество пограничных нарядов фактически в разы, и при необходимости будут применяться передвижные мобильные комплексы с автоматизированными рабочими местами.

Напомним, график движения автобусов до КПВВ "Станица Луганская" будет изменено .