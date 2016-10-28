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15 марта, 19:03 • 115888 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168796 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139308 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131659 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113508 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105871 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101739 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкий погранотряд рекомендует воздержаться от поездок в "ДНР"

Донецкий погранотряд рекомендует воздержаться от поездок в "ДНР"

Киев • УНН

 • 11690 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 октября. УНН. Донецкий погранотряд рекомендует воздержаться от поездок в "ДНР". Об этом корреспонденту УНН  сообщает начальник пресс-службы Донецкого пограничного отряда Светлана Савчук.

"В связи с обострением обстановки на донецком направлении, а именно временным прекращением контрольно-пропускных операций на КПВВ " Майорское "просим граждан или временно воздержаться от поездок, или при крайне острой необходимости идти через КПВВ" Гнутово "и" Новотроицкое ", - отметила С.Савчук.

С прекращением работы КПВВ "Майорское" и частыми провокациями боевиков на контрольном посту "Марьинка" ожидается увеличение пассажиропотока на нашем направлении. Для комфортного и быстрого пересечения линии соприкосновения на мариупольском направлении (КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое"), начиная с завтрашнего дня будет увеличено количество пограничных нарядов фактически в разы, и при необходимости будут применяться передвижные мобильные комплексы с автоматизированными рабочими местами.

Напомним, график движения автобусов до КПВВ "Станица Луганская" будет изменено .

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