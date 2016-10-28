Донецький прикордонний загін порекомендував утриматись від поїздок до “ДНР”
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Донецький прикордонний загін рекомендує утриматись від поїздок у “ДНР”. Про це кореспонденту УНН повідомляє начальник прес-служби Донецького прикордонного загону Світлана Савчук.
“У зв’язку з загостренням обстановки на донецькому напрямку, а саме тимчасовим припиненням контрольно-пропускних операцій на КПВВ “Майорськ” просимо громадян або тимчасово утриматись від поїздок, або вкрай гострої необхідності прямувати через КПВВ “Гнутове” та “Новотроїцьке”, — зауважила С.Савчук.
З припиненням роботи КПВВ “Майорськ” та частими провокаціями бойовиків на контрольному посту “Мар’їнка” очікується збільшення пасажиропотоку на нашому напрямку. Для комфортнішого та швидшого перетину лінії зіткнення на маріупольському напрямку (КПВВ “Гнутове”, “Новотроїцьке”), починаючи із завтрашнього дня буде збільшено кількість прикордонних нарядів фактично в рази, та за необхідності будуть застосовуватись пересувні мобільні комплекси з автоматизованими робочими місцями.
Нагадаємо, графік руху автобусів до КПВВ “Станиця Луганська” буде змінено.