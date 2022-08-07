Донетчина: россияне убили 5 гражданских, еще 8 ранены

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За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Благодатном. Еще 8 человек получили ранения.

Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром оккупанты обстреляли Новобаварский и Немышлянский районы города.