Донетчина: россияне убили 5 гражданских, еще 8 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстрелах и жертвах, потерпевших область за 6 августа от рук россиян. Об этом информирует УНН.
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За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Благодатном. Еще 8 человек получили ранения.
Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром оккупанты обстреляли Новобаварский и Немышлянский районы города.