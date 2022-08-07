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14 марта, 19:57 • 92020 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 111581 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 104916 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136157 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136856 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112410 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106181 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92438 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111343 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136752 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донетчина: россияне убили 5 гражданских, еще 8 ранены

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстрелах и жертвах, потерпевших область за 6 августа от рук россиян. Об этом информирует УНН.

Деталі

За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Благодатном. Еще 8 человек получили ранения.

Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром оккупанты обстреляли Новобаварский и Немышлянский районы города.

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