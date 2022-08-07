Донеччина: росіяни вбили 5 цивільних, ще 8 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про обстріли та жертви, які зазнала область за 6 серпня від рук росіян. Про це інформує УНН.
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За 6 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Благодатному. Ще 8 людей отримали поранення.
Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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