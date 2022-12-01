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Донецкая область: оккупанты обстреливают города и села по всей линии фронта, есть раненые

Киев • УНН

 • 668765 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Ночью и утром оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой области по всей линии фронта. Попадали по гражданской инфраструктуре, есть раненые. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.

Детали

По данным главы ОВА:

  • На Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар. Повреждены по меньшей мере 6 домов, без пострадавших.
  • На Донецком направлении ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, а к утру город подвергся массированному артобстрелу по центру. Также утром враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Курахово — два человека ранены.
  • На Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: 2 человека ранены, повреждены дом, склад и админздание. Также единичные обстрелы зафиксированы у Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской громаде.
  • На Лисичанском направлении 1 человек получил ранения и 1 здание разрушено в Торском Лиманской громады.

Напомним

Российские военные возводят фортификационные сооружения недалеко от Бахмута Донецкой области.

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