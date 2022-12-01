Донеччина: окупанти обстрілюють міста та села по всій лінії фронту, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Уночі та зранку окупанти обстрілювали населені пункти Донеччини по всій лінії фронту. Влучали по цивільній інфраструктурі, є поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
Деталі
За даними голови ОВА:
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- На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар. Пошкоджено щонайменше 6 будинків, без постраждалих.
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- На Донецькому напрямку вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу по центру. Також зранку ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у Кураховому — двоє людей поранено.
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- На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: 2 людини поранено, пошкоджено будинок, склад та адмінбудівлю. Також поодинокі обстріли зафіксовано біля Роздолівки, Яковлівки та Бахмутського у Соледарській громаді.
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- На Лисичанському напрямку 1 людина отримала поранення і 1 будинок зруйновано у Торському Лиманської громади.
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Нагадаємо
Російські військові зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області.