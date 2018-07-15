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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 103400 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 10:25 • 132776 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинцами достигнута в Газе

Договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинцами достигнута в Газе

Киев  •  УНН

 • 8583 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Договоренность о прекращении взаимных атак между Израилем и палестинскими группировками достигнута в Газе при посредничестве Египта. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление группировки “Аль-Джихад аль-Ислами”, действующей в блокированном палестинском анклаве, передает УНН.

“Договоренность о прекращении огня в Газе между фракциями и Израилем достигнута при египетском посредничестве”, — отмечается в заявлении.

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Минувшим днем ​​представители одной из основных палестинских фракций — движения ХАМАС, которое фактически управляет на территории блокированного сектора Газа, провели в Каире встречу с руководством египетской общей разведки. Как заявил после их окончания заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук, состоялись “важнейшие по содержанию переговоры, которые затрагивали широкий спектр вопросов”. По его словам, “на встрече рассматривались проблемы, затрагивающие палестинский народ во всех районах, где он проживает, особенно в секторе Газа”.

По имеющейся информации, Египет в последние часы проводил интенсивные консультации как с израильской стороной, так и с палестинцами. Целью переговоров было “недопущение эскалации вооруженного противостояния между Израилем и палестинцами в секторе Газа”.

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Напомним, ранее в субботу трое израильтян получили осколочные ранения в результате разрыва запущенного с сектора Газы снаряда в израильском городе Сдерот, прилегающей к палестинскому приморскому анклаву. Обмен ударами начался в первые часы субботы с того, что ВВС Израиля поразили полтора десятка целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и столкновения на границе в пятницу.

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