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Домовленість про припинення вогню між Ізраїлем і палестинцями досягнута в Газі

Домовленість про припинення вогню між Ізраїлем і палестинцями досягнута в Газі

Київ • УНН

 • 8583 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Домовленість про припинення взаємних атак між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями досягнута в Газі за посередництва Єгипту. Про це в суботу повідомив телеканал Al Arabiya з посиланням на заяву угрупування “Аль-Джихад аль-Ісламі”, що діє в блокованому палестинському анклаві, передає УНН.

“Домовленість про припинення вогню в Газі між фракціями і Ізраїлем досягнута за єгипетського посередництва”, — наголошується в заяві.

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Минулого дня представники однієї з основних палестинських фракцій — руху ХАМАС, яке фактично управляє на території блокованого сектора Газа, провели у Каїрі зустріч з керівництвом єгипетської загальної розвідки. Як заявив після їх закінчення заступник глави політбюро руху Муса Абу Марзук, відбулися “найважливіші за змістом переговори, які зачіпали найширший спектр питань”. За його словами, “на зустрічі розглядалися проблеми, що зачіпають палестинський народ у всіх районах, де він проживає, особливо в секторі Гази”.

За наявні інформації, Єгипет в останні години проводив інтенсивні консультації як з ізраїльською стороною, так і з палестинцями. Метою переговорів було “недопущення ескалації збройного протистояння між Ізраїлем і палестинцями у секторі Гази”.

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Нагадаємо, раніше в суботу троє ізраїльтян отримали осколкові поранення в результаті розриву запущеного зі сектора Гази снаряда в ізраїльському місті Сдерот, що прилягає до палестинського приморського анклаву. Обмін ударами почався в перші години суботи зі того, що ВПС Ізраїлю вразили півтора десятка цілей ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск палаючих повітряних куль і зіткнення на кордоні в п’ятницю.

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