В результате падения обломков вражеской ракеты в Кривом Роге поврежден дом, пострадавших нет- Вилкул
Киев • УНН
Осколки вражеской ракеты повредили жилой дом в Кривом Роге во время воздушной тревоги, но никто не пострадал, сообщает Александр Вилкул.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что во время воздушной тревоги в городе произошло падение обломков ракеты, предварительно поврежден частный дом, без пострадавших, информирует УНН.
Относительно взрыва во время воздушной тревоги. Произошло падение обломков ракеты. Пострадавших нет. Предварительно поврежден фасад частного дома
Ранее
Сообщалось о взрывах в Кривом Роге, после предупреждение ВС ВСУ о ракетной опасности. В южных и восточных регионах звучала воздушная тревога.
В результате падения обломков вражеской ракеты в Кривом Роге поврежден дом, пострадавших нет- Вилкул
Осколки вражеской ракеты повредили жилой дом в Кривом Роге во время воздушной тревоги, но никто не пострадал, сообщает Александр Вилкул.
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