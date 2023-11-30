В результате падения обломков вражеской ракеты в Кривом Роге поврежден дом, пострадавших нет- Вилкул

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
  •  59598 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
  •  164262 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
  •  162860 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  185196 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  179036 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  164351 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  158301 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  154205 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  161278 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  187971 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169619 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  168061 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  155042 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  36170 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153605 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
dom-povrezhdennii-oskolkami-raketi-v-krivom-roge-o-postradavshikh-ne-soobshchaetsya

В результате падения обломков вражеской ракеты в Кривом Роге поврежден дом, пострадавших нет- Вилкул

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 09:00  •  1545 просмотра

Read in English

Осколки вражеской ракеты повредили жилой дом в Кривом Роге во время воздушной тревоги, но никто не пострадал, сообщает Александр Вилкул.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что во время воздушной тревоги в городе произошло падение обломков ракеты, предварительно поврежден частный дом, без пострадавших, информирует УНН.

Относительно взрыва во время воздушной тревоги. Произошло падение обломков ракеты. Пострадавших нет. Предварительно поврежден фасад частного дома

- написал Вилкул в Telegram.

Ранее

Сообщалось о взрывах в Кривом Роге, после предупреждение ВС ВСУ о ракетной опасности. В южных и восточных регионах звучала воздушная тревога.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Внаслідок падіння уламків ворожої ракети у Кривому Розі пошкоджений будинок, постраждалих немає - Вілкул
As a result of falling fragments of an enemy missile in Kryvyi Rih damaged house, no injuries - Vilkul
Новости по теме

В результате падения обломков вражеской ракеты в Кривом Роге поврежден дом, пострадавших нет- Вилкул

Осколки вражеской ракеты повредили жилой дом в Кривом Роге во время воздушной тревоги, но никто не пострадал, сообщает Александр Вилкул.

Война •   •  1545 просмотра
В результате падения обломков вражеской ракеты в Кривом Роге поврежден дом, пострадавших нет- Вилкул

В Серебрянском лесничестве отбили несколько штурмов врага, оккупанты обстреляли Невское и Белогоровку - ОВА

Российские войска усилили атаки в Луганской области, обстреляв Невский и Белогоровку из минометов и артиллерии, в то время как украинские силы отбили атаки в нескольких районах. В освобожденные села была доставлена помощь, а женщина была эвакуирована для оказания медицинской помощи.

Война •   •  1434 просмотра
В Серебрянском лесничестве отбили несколько штурмов врага, оккупанты обстреляли Невское и Белогоровку - ОВА

Стрельба на остановке в Иерусалиме: убиты три мирных жителя, среди них судья-раввин

Теракт в Иерусалиме продолжался меньше минуты. За это время боевики успели убить или ранить 9 человек, а случайно проезжавшие мимо солдаты ЦАХАЛа ликвидировали террористов.

Новости Мира •   •  1821 просмотра
Стрельба на остановке в Иерусалиме: убиты три мирных жителя, среди них судья-раввин

Зеленский ожидает, что Украина получит первые F-16 в 2024 году

Президент Зеленский ожидает, что Украина получит первые истребители F-16 в 2024 году.

Война •   •  6982 просмотра
Зеленский ожидает, что Украина получит первые F-16 в 2024 году

Это не накопление, а восстановление потенциала - Игнат о подготовке врага к зиме

Российская армия сократила ракетные удары по Украине, чтобы восстановить свой истощенный арсенал, и в настоящее время у россии меньше ракет, чем было в прошлом году, сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

Война •   •  6168 просмотра
Это не накопление, а восстановление потенциала - Игнат о подготовке врага к зиме

Есть договоренности с партнерами мощно усилить юг Украины ПВО - Зеленский

Президент Зеленский объявил, что Украина заключила соглашения с партнерами о значительном усилении противовоздушной обороны в своих южных регионах, причем прогресс идет медленнее, чем хотелось бы, но, тем не менее, приближается.

Война •   •  8471 просмотра
Есть договоренности с партнерами мощно усилить юг Украины ПВО - Зеленский

Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки

Четверо судей Апелляционного суда Киева были пойманы на получении незаконной взятки в размере 35 000 долларов за вынесение решения в пользу частной компании.

Криминал и ЧП •   •  5926 просмотра
Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки

лавров летел на встречу ОБСЕ другим маршрутом: Болгария отказалась пропускать захарову - росСМИ

сергей лавров прибыл в Северную Македонию на встречу ОБСЕ через Грецию после того, как Болгария закрыла воздушное пространство для его самолета, из-за того что на борту находилась пресс-секретарь россии мария захарова. Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова.

Политика •   •  8029 просмотра
лавров летел на встречу ОБСЕ другим маршрутом: Болгария отказалась пропускать захарову - росСМИ

Ракетный удар рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали тело мужчины

Из-под завалов разрушенного ударом армии рф дома в Новогродовке Донецкой области достали тело мужчины, еще четверо, включая ребенка, возможно, оказались под завалами; поисково-спасательные операции продолжаются.

Война •   •  8570 просмотра
Ракетный удар рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали тело мужчины

Военный "зонтик" НАТО мог бы защитить неоккупированную часть Украины, это часть выигрышной стратегии – Бжезинский

Военный зонт НАТО может распространиться на на оккупированную Украину в рамках выигрышной стратегии, по словам Яна Бжезинского, который выступает за скорую военную помощь для предотвращения распространения конфликта на Польшу. Бывший генеральный секретарь НАТО предполагает, что Украина могла бы вступить в НАТО до окончания войны без оккупированных территорий.

Война •   •  9851 просмотра
Военный "зонтик" НАТО мог бы защитить неоккупированную часть Украины, это часть выигрышной стратегии – Бжезинский