Долгополов закончил сезон в топ-40 рейтинга АТР

Среди украинских игроков впервые с 2012 года только одному спортсмену удалось закончить сезон в топ-сотне - Александру Долгополову (38 строка).

В итоговой оценке прошлого сезона Долгополов был на 62-й строчке, а на 73-й - Илья Марченко. В 2015 году в сотню сильнейших сезонов завершили трое украинский (Александр Долгополов - 36, Сергей Стаховский - 62, Илья Марченко - 94), а в 2013-2014 годах - двое (Долгополов, Стаховский).

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, улучшил свой прошлогодний результат в рейтинге на восемь позиций, показал лучший прогресс в борьбе за лидерство со времен Энди Роддика, который завершил 2002-й год на десятом месте, а 2003-й - на первом.

На второй строчке остался Роджер Федерер, а триумфатор Итогового турнира Григор Димитров - 3-й.

Заметим, что 18-летний канадский Денис Шаповалов за сезон поднялся с 250 места на пятьдесят первой и стал самым юным игроком в топ-сотне рейтинга.