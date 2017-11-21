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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6561 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 22312 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35386 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42090 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40502 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 98439 просмотра

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Долгополов закончил сезон в топ-40 рейтинга АТР

Долгополов закончил сезон в топ-40 рейтинга АТР

Киев  •  УНН

 • 18813 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. После завершения Итогового турнира обновился рейтинг ATP, который зафиксировал финальные позиции теннисистов по окончании сезона, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса и АТР.

Среди украинских игроков впервые с 2012 года только одному спортсмену удалось закончить сезон в топ-сотне - Александру Долгополову (38 строка).

В итоговой оценке прошлого сезона Долгополов был на 62-й строчке, а на 73-й - Илья Марченко. В 2015 году в сотню сильнейших сезонов завершили трое украинский (Александр Долгополов - 36, Сергей Стаховский - 62, Илья Марченко - 94), а в 2013-2014 годах - двое (Долгополов, Стаховский).

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, улучшил свой прошлогодний результат в рейтинге на восемь позиций, показал лучший прогресс в борьбе за лидерство со времен Энди Роддика, который завершил 2002-й год на десятом месте, а 2003-й - на первом.

На второй строчке остался Роджер Федерер, а триумфатор Итогового турнира Григор Димитров - 3-й.

Заметим, что 18-летний канадский Денис Шаповалов за сезон поднялся с 250 места на пятьдесят первой и стал самым юным игроком в топ-сотне рейтинга.

Украинские Национальные Новости

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