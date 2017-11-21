Долгополов закінчив сезон у топ-40 рейтингу АТР

Серед українських гравців вперше з 2012 року тільки одному спортсмену вдалося закінчити сезон у топ-сотні - Олександру Долгополову (38 рядок).

В підсумковій оцінці минулого сезону Долгополов був на 62-й строчці, а на 73-й - Ілля Марченко. У 2015-му році в сотні найсильніших сезонів завершили троє українців (Олександр Долгополов - 36, Сергій Стаховський - 62, Ілля Марченко - 94), а в 2013-2014 роках - двоє (Долгополов, Стаховський).

Перша ракетка світу Рафаель Надаль, який поліпшив свій минулорічний результат у рейтингу на вісім позицій, показав кращий прогрес у боротьбі за лідерство з часів Енді Роддіка, який завершив 2002-й рік на десятому місці, а 2003-й - на першому.

На другому рядку залишився Роджер Федерер, а тріумфатор Підсумкового турніру Грігор Дімітров – 3-й.

Зауважимо, що 18-річний канадський Денис Шаповалов за сезон піднявся з 250 місця на 51-е і став самим юним гравцем у топ-сотні рейтингу.