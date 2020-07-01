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Dolce & Gabbana выпустит вино с нотками жасмина, земляники и бергамота

Dolce & Gabbana выпустит вино с нотками жасмина, земляники и бергамота

Киев  •  УНН

 • 8995 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Бренд Dolce & Gabbana анонсировал выпуск розового вина, передает УНН со ссылкой на forbes.com.

Бренд займется производством вина совместно с компанией Donnafugata, специализирующейся на сицилийских винах. Компании объединились, чтобы вместе создать "розе", в 2019 году. Оно получило название Donnafugata Dolce & Gabbana Rosa 2019.

Вино 2019 года будет иметь нотки жасмина, земляники, персика и бергамота.

Напомним, ранее свои авторские вина выпустили Кайли Миноуг и Сара Джессика Паркер.

Как сообщалось в УНН, в Украине растет потребление и популярность вина. Продажи этого напитка по итогам первого квартала текущего года выросли на 10%.

Интересно, что наши соотечественники предпочитают вина украинского производства. А ТОП-5 брендов наших вин почти поровну делят между собой любовь покупателей.

Так, в рейтинг самых потребляемых вин Украины согласно социоличним исследованием "ММІ Украина" входят: "Коблево", Inkerman, "Шабо", Koktebel и Villa Krim.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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