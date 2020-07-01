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Dolce & Gabbana випустить вино з нотками жасмину, суниці і бергамоту

Dolce & Gabbana випустить вино з нотками жасмину, суниці і бергамоту

Київ • УНН

 • 8997 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Бренд Dolce & Gabbana анонсував випуск рожевого вина, передає УНН із посиланням на forbes.com.

Бренд займеться виробництвом вина спільно з компанією Donnafugata, що спеціалізується на сицилійських винах. Компанії об'єдналися, щоб разом створити "розе", у 2019 році. Воно отримало назву Donnafugata Dolce & Gabbana Rosa 2019.

Вино 2019 року матиме нотки жасмину, суниці, персика і бергамоту.

Нагадаємо, раніше свої авторські вина випустили Кайлі Міноуг і Сара Джесіка Паркер.

Як повідомлялося в УНН, в Україні зростає споживання і популярність вина. Продажі цього напою за підсумками першого кварталу поточного року зросли на 10%. 

Цікаво, що наші співвітчизники віддають перевагу винам українського виробництва. А ТОП-5 брендів наших вин майже порівну ділять між собою любов покупців.

Так, до рейтингу найбільш споживаних вин України згідно з соціолічним дослідженням "ММІ Україна", входять: "Коблево", Inkerman, "Шабо", Koktebel і Villa Krim.

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