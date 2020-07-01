Dolce & Gabbana випустить вино з нотками жасмину, суниці і бергамоту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Бренд Dolce & Gabbana анонсував випуск рожевого вина, передає УНН із посиланням на forbes.com.
Бренд займеться виробництвом вина спільно з компанією Donnafugata, що спеціалізується на сицилійських винах. Компанії об'єдналися, щоб разом створити "розе", у 2019 році. Воно отримало назву Donnafugata Dolce & Gabbana Rosa 2019.
Вино 2019 року матиме нотки жасмину, суниці, персика і бергамоту.
Нагадаємо, раніше свої авторські вина випустили Кайлі Міноуг і Сара Джесіка Паркер.
Як повідомлялося в УНН, в Україні зростає споживання і популярність вина. Продажі цього напою за підсумками першого кварталу поточного року зросли на 10%.
Цікаво, що наші співвітчизники віддають перевагу винам українського виробництва. А ТОП-5 брендів наших вин майже порівну ділять між собою любов покупців.
Так, до рейтингу найбільш споживаних вин України згідно з соціолічним дослідженням "ММІ Україна", входять: "Коблево", Inkerman, "Шабо", Koktebel і Villa Krim.