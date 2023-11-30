Документы в "Дії", за год-полтора, признают еще несколько стран - руководитель "Проекта поддержки Дія"

"Дія" будет включена в паневропейскую сеть доверительных услуг, что даст возможность принимать украинские документы "Дія" в разных странах Европы. Несмотря серьезность подготовки данной возможности, - через год или полтора документы в "Дії" будут более доступны для использования за пределами Украины. Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель "Проекта поддержки Дия" Владимир Брусиловский, передает УНН.

Для примера могу привести, что летом мы возили представителей Минцифры на встречу, по сути всех министров цифровизации стран Европы. С этой встречи идет очень интересная перспектива, - "Дія" будет включена в такую панъевропейскую сеть доверительных услуг, что даст возможность, украинские документы в "Дії" принимать в условной Испании, Франции или Германии. Это работа, которая требует очень серьезной подготовки, но мы надеемся, что уже возможно через год, возможно через полтора, документы в "Дії" будут работать не только в Украине - рассказал Брусиловский/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Совместная украинско-британская платформа TechBridge откроет дополнительное финансирование для украинских компаний и стартапов - Федоров

Он также отметил, что уже сейчас существует несколько стран, которые признают "Дію", - одна из них, например, Польша. Кроме того, по словам руководителя поддержки "Дія", есть еще ряд стран, которые при каких-то жизненных ситуациях признают "Дію".

Например оформление статуса беженца, когда украинка с детьми едет оформлять статус беженца в Польше, - в начале была массовая история, когда не было никаких документов, кроме "Дії" - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Дії" теперь можно получить англоязычную версию некоторых документов: что известно