Доказательства против Манафорта: Янукович должен был установить с Обамой "особые отношения"

9 апреля 2010 года Манафорт написал письмо бывшему президенту Украины Виктору Януковичу относительно его поездки в Вашингтон на саммит по ядерной безопасности, обозначив три ключевых цели поездки. Главная из них - установить личные отношения с Бараком Обамой, который был президентом США в то время.



Политтехнолог обращает внимание на то, что у Януковича, в отличие от многих других мировых лидеров, будет 30-минутная встреча с американским президентом с глазу на глаз. Он также акцентирует внимание на том, что Обама ценит личную "химию" и интеллект.



Во время встречи речь об отношениях с Евросоюзом и МВФ, но господин Янукович должен сделать акцент на своей приверженности реформам, идеи сделать Украину полноправным членом европейского сообщества и желании построить стабильную демократию.



Следующая цель - что именно тогдашний украинский президент привезет домой. Манафорт настаивает: важно показать, что Янукович - такой же мировой лидер по остальные присутствующие, и он работает вместе с ними над тем, чтобы привести в Украину новые экономические возможности.



Третья - переговоры с руководством Международного валютного фонда, о которых политтехнолог в своей записке особо подчеркнул: вы должны оставить руководство МВФ с ощущением, что вы всецело преданы идее проведения реальных экономических реформ, а не идеям популизма предыдущего правительства.

Как сообщал УНН, стала известна стоимость политических услуг для Януковича.