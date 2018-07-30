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Докази проти Манафорта: Янукович мав встановити з Обамою "особливі стосунки"

Докази проти Манафорта: Янукович мав встановити з Обамою "особливі стосунки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Сторона обвинувачення у справі американського політтехнолога Пола Манафорта надала суду кілька сотень сторінок зібраних проти нього доказів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.

9 квітня 2010 року Манафорт написав листа колишньому президенту України Віктору Януковичу щодо його поїздки до Вашингтона на саміт з ядерної безпеки, позначивши три ключові мети поїздки. Головна з них - встановити особисті стосунки з  Бараком Обамою, який був президентом США у той час.

Політтехнолог звертає увагу на те, що у Януковича, на відміну від багатьох інших світових лідерів, буде 30-хвилинна зустріч з американським президентом віч-на-віч. Він також акцентує увагу на тому, що Обама цінує особисту "хімію" й інтелект.

Під час зустрічі йтиметься про відносини з Євросоюзом і МВФ, але пан Янукович повинен зробити акцент на своїй прихильності реформам, ідеї зробити Україну повноправним членом європейської спільноти і бажанні побудувати стабільну демократію.

Наступна мета - що саме тодішній український президент привезе додому. Манафорт наполягає: важливо показати, що Янукович - такий же світовий лідер, як і решта присутніх, і він працює разом з ними над тим, щоб привести в Україну нові економічні можливості.

Третя - переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду, про які політтехнолог у своїй записці особливо підкреслив: ви повинні залишити керівництво МВФ з відчуттям, що ви цілком віддані ідеї проведення реальних економічних реформ, а не ідеям популізму попереднього уряду.

Як повідомляв УНН, стала відома вартість політичних послуг для Януковича.

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