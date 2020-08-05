Догнал велосипедиста и побил: в Киеве водитель предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который во время конфликта нанес телесные повреждения велосипедисту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.
“Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который во время конфликта нанес телесные повреждения велосипедисту. Инцидент произошел 26 июля 2020 года на ул. Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы. Согласно материалам следствия, потерпевший сделал замечание водителю автомобиля по поводу нарушения им правил дорожного движения во время остановки на перекрестке. После этого нарушитель догнал велосипедиста и, повалив последнего на землю, начал наносить ему удары”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что нанеся потерпевшему телесных повреждений, мужчина с места происшествия скрылся.
Сообщается, что правоохранители установили личность нарушителя. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
“Во время досудебного расследования подозреваемый беспрекословно признал свою вину. За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до двухсот часов”, — указано в сообщении.
Напомним, на Закарпатье задержали водителя, который наехал на велосипедиста и скрылся с места происшествия.