Догнав велосипедиста і побив: у Києві водій постане перед судом

“Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який під час конфлікту наніс тілесні ушкодження велосипедисту. Інцидент стався 26 липня 2020 року на вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі столиці. Згідно з матеріалами слідства, потерпілий зробив зауваження водію автомобіля з приводу порушення ним правил дорожнього руху під час зупинки на перехресті. Після цього порушник наздогнав велосипедиста та, поваливши останнього на землю, почав наносити йому удари”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдавши потерпілому тілесних ушкоджень, чоловік з місця події втік.

Повідомляється, що правоохоронці встановили особу порушника. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

“Під час досудового розслідування підозрюваний беззаперечно визнав свою вину. За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт строком до двохсот годин”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали водія, який наїхав на велосипедиста і втік з місця пригоди.