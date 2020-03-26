Домой зв сутки вернулись еще 13,5 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Прошлые сутки охарактеризовались увеличением количества наших соотечественников, возвращающихся в Украину - всего за сутки 13,5 тысячи украинцев приехали домой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В общем вчера украинскую границу пересекли почти 22 тысячи человек, из которых более 13,5 тысячи - украинцы, которые вернулись из-за границы. Также на выезд оформлено 6670 иностранцев", - сообщили в ведомстве.
Во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений за минувшие сутки пограничники провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 15,3 тысячи человек. Установленным порядком осуществляется оформление информативных согласий и памяток о самоизоляции.
Также указано, что за прошедшие сутки при содействии Госпогранслужбы транспортными средствами, предоставленными местными властями и ГСЧС, обеспечена перевозка через границу почти 3,8 тысячи украинцев, которые прибыли к границе пешком.
Также вчера оформлено 2 эвакуационных поезда из Перемышля. Всего в Украину этими рейсами прибыло почти 1240 наших соотечественников и 1 иностранец. Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания COVID-19.
Кроме того, в столичном аэропорту оформлено пассажиров с почти 30 эвакуационных авиарейсов.
Напомним, в Украине зафиксировано 156 случаев COVID-19.