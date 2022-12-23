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Дополнительные 2 млн питьевой воды от AB InBev Efes Украина - уже в регионах, которые больше всего в этом нуждаются

Дополнительные 2 млн питьевой воды от AB InBev Efes Украина - уже в регионах, которые больше всего в этом нуждаются

Киев • УНН

 • 1253716 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Компания «AB InBev Efes Украина» продолжает оказывать гуманитарную помощь украинцам. Дополнительная партия из 2 млн банок питьевой воды развозится по регионам, где есть наибольшая потребность в этом.

В частности, первые фуры уже прибыли с помощью Caritas Ukraine и Украинского продовольственного фонда "Food Foundation UA" в Харьковскую и Николаевскую области, остальной груз сейчас развозится в Херсонскую, Днепропетровскую, Донецкую области и на деоккупированные территории.

Важно отметить, что компания «AB InBev Efes Украина» уже перезапустила Черниговскую пивоварню после вынужденного более чем полугодового простоя из-за военной агрессии россии. Пивоварня сейчас производит Черниговское, Черниговское Белое, Янтарь, Титан, Рогань Kozel, Stella Artois.

24 февраля работа пивоварни была остановлена, работники распущены по домам, а впоследствии эвакуированы в более безопасные регионы Украины и страны Европы. 25 марта пивоварня подверглась массированному обстрелу, в результате чего некоторые здания были частично повреждены, а некоторые полностью уничтожены, было повреждено или уничтожено много важного оборудования.

Хотя другие пивоварни «AB InBev Efes Украина» в Николаеве и Харькове пока не могут начать работу, тем не менее, в компании полны надежд, что это тоже скоро произойдет.

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