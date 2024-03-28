Дочерняя компания ДТЭК вложит средства в реализацию проекта по развитию систем хранения электроэнергии в Польше

Дочерняя компания ДТЭК заключила соглашение о приобретении акций польской компании Columbus Energy, что предоставит ей возможность на строительство систем хранения электроэнергии, об этом сообщил ДТЭК, пишет УНН.

Детали

Вчера, дочерняя компания ДТЭК - DRI, заключила соглашение о покупке акций специальной проектной компании, которую создала польская компания Columbus Energy. Это соглашение позволит DRI осуществлять строительство систем хранения электроэнергии мощностью 133 МВт на юге Польши при условии получения необходимых разрешений.

Проект получил поддержку польского рынка мощности с 2027 года на 17 лет.

Это важный тестовый проект для Центральной и Восточной Европы, который продемонстрирует, как можно успешно внедрять системы хранения электроэнергии. Мы укрепляем партнерство со странами ЕС, и этот проект является важным шагом на пути к интеграции энергосистем Украины и Польши - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

ДТЭК отмечает, что проект нацелен на создание единой европейской энергетической системы, которая должна объединить Украину и Европейский Союз. Компания также подчеркнула, что это соглашение является важным этапом в планах ДТЭК по интеграции украинского энергетического рынка в глобальный рынок ЕС.

DRI планирует финализировать соглашение с Columbus Energy в течение ближайших месяцев и начать строительство на площадке в четвертом квартале 2024 года, с целью завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию в начале 2026 года.

Напомним,

российская атака на энергосистему Украины 22 марта стала крупнейшей за все время полномасштабного вторжения, повредив объекты генерации и распределения электроэнергии, а процесс восстановления, как ожидается, займет длительное время.