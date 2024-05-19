"Добро пожаловать в семью": Усик показал фото нового чемпионского пояса
Киев • УНН
Украинский боксер Александр Усик, который победил британца Тайсона Фьюри и стал мировым чемпионом в супертяжелом весе, продемонстрировал свой новый чемпионский пояс
Украинский боксер Александр Усик, победив британца Тайсона Фьюри, стал мировым чемпионом в супертяжелом весе и продемонстрировал свой новый чемпионский пояс в Instagram, пишет УНН.
Добро пожаловать в семью
На фотографии Александр Усик держит в руках титул WBC (Всемирного боксерского совета), который ранее принадлежал Тайсону Фьюри.
Напомним,
Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в 21 веке, объединив все четыре главных пояса.
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