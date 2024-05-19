"Добро пожаловать в семью": Усик показал фото нового чемпионского пояса

Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

Правительство предоставит бесплатные семена подсолнечника фермерам из прифронтовых и пострадавших районов, которые ранее подавали заявки на семена кукурузы, но не имели достаточных запасов, что позволит им обработать от 5 до 500 гектаров в нескольких регионах и потенциально получить около 360 миллионов гривен дохода.