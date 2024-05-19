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"Ласкаво просимо в сім'ю": Усик показав фото нового чемпіонського поясу

Київ • УНН

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Український боксер Олександр Усик, який переміг британця Тайсона Ф'юрі та став світовим чемпіоном у надважкій вазі, продемонстрував свій новий чемпіонський пояс

Український боксер Олександр Усик, перемігши британця Тайсона Ф'юрі, став світовим чемпіоном у надважкій вазі і продемонстрував свій новий чемпіонський пояс в Instagram, пише УНН.

Ласкаво просимо в сім’ю

- підписав фото Усик.

На фотографії Олександр Усик тримає в руках титул WBC (Всесвітньої боксерської ради), який раніше належав Тайсону Ф'юрі.

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Нагадаємо

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі в 21 столітті, об'єднавши всі чотири головні пояси.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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