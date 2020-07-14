Суточное количество ИФА-тестов на COVID-19 превысило ПЦР - Минздрав

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 10436 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100021 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104900 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131044 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109802 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129992 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101844 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102534 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104372 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Суточное количество ИФА-тестов на COVID-19 превысило ПЦР - Минздрав

Суточное количество ИФА-тестов на COVID-19 превысило ПЦР - Минздрав

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. За минувшие сутки почти 14 тыс. украинцев сдали ИФА-тесты на обнаружение антител к вирусу COVID-19. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 22 тыс. 846 тестов, из них 9 тыс. 711 исследований методом ПЦР, а также 13 тыс. 394 исследования методом ИФА", - рассказал он.

Степанов добавил, что за минувшие сутки обнаружили 638 новых случаев коронавирусного заболевания.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев во Львовской области - 147, Закарпатской области - 67 и в городе Киев - 112", - уточнил он.

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