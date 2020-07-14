Суточное количество ИФА-тестов на COVID-19 превысило ПЦР - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. За минувшие сутки почти 14 тыс. украинцев сдали ИФА-тесты на обнаружение антител к вирусу COVID-19. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 22 тыс. 846 тестов, из них 9 тыс. 711 исследований методом ПЦР, а также 13 тыс. 394 исследования методом ИФА", - рассказал он.
Степанов добавил, что за минувшие сутки обнаружили 638 новых случаев коронавирусного заболевания.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев во Львовской области - 147, Закарпатской области - 67 и в городе Киев - 112", - уточнил он.