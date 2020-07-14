Добова кількість ІФА-тестів на COVID-19 перевищила ПЦР - МОЗ

"За попередню добу загалом було здійснено 22 тис. 846 тестів, із них 9 тис. 711 досліджень методом ПЛР, а також 13 тис. 394 дослідження методом ІФА", - розповів він.

Степанов додав, що за минулу добу виявили 638 нових випадків коронавірусного захворювання.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків у Львівській області - 147, Закарпатській області - 67 та у місті Київ - 112", - уточнив він.