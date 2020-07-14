Добова кількість ІФА-тестів на COVID-19 перевищила ПЦР - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. За попередню добу майже 14 тис. українців здали ІФА-тести на виявлення антитіл до вірусу COVID-19. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає УНН.
"За попередню добу загалом було здійснено 22 тис. 846 тестів, із них 9 тис. 711 досліджень методом ПЛР, а також 13 тис. 394 дослідження методом ІФА", - розповів він.
Степанов додав, що за минулу добу виявили 638 нових випадків коронавірусного захворювання.
"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків у Львівській області - 147, Закарпатській області - 67 та у місті Київ - 112", - уточнив він.