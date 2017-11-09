Сутки в АТО: один нашей военный погиб, трое получили ранения и боевые травмы

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений. Противник не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, применяя минометы и весь спектр пехотного вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Так, на Приморском направлении во второй половине дня российско-оккупационные группировки в течение 30 минут били из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и вооружения БМП по защитникам Павлополя.

А на подступах к Донецкая боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы неподалеку Зайцево.

Однако горячее вечером было в Луганском направлении. Здесь оккупанты с пехотного вооружения обстреливали наши опорные пункты у Крымского, Новоалександровки, Луганского, Катериновки. В результате одного из этих обстрелов, около 18 часов был ранен военнослужащий сил АТО, еще один получил боевую травму.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Огнем украинские войска 13 раз жестко подавляли активность противника. В результате боевых действий один наш защитник погиб, двое ранены, один получил боевую травму.

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