Доба в АТО: один військовий загинув, троє отримали поранення та бойові травми

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, застосовуючи міномети та увесь спектр піхотного озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

Так, на Приморському напрямку у другій половині дня російсько-окупаційні угруповання упродовж 30 хвилин били з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри та озброєння БМП по оборонцях Павлополя.

А на підступах до Донецька бойовики застосовували протитанкові гранатомети і кулемети неподалік Зайцевого.

Проте найгарячіше увечері було на Луганському напрямку. Тут окупанти з піхотного озброєння обстрілювали наші опорні пункти біля Кримського, Новоолександрівки, Луганського, Катеринівки. Унаслідок одного з цих обстрілів, близько 18 години був поранений військовослужбовець сил АТО, ще один отримав бойову травму.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Вогнем у відповідь українські війська 13 разів жорстко придушували активність противника. У результаті бойових дій один наш захисник загинув, двох поранено, один отримав бойову травму.

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