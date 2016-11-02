К зимнему периоду заготовлено более 60 тыс. тонн соли и песка - Киевавтодор
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В "Киевавтодоре" к зимнему периоду 2016-2017 гг. заготовили 23 000 тонн технической соли и 40 000 тонн песка. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал начальник отдела содержания предприятия Александр Павловский.
По его словам, в городе Соледар Донецкой области было приобретено 23 000 тонн технической соли и 40 000 тонн песка.
"В целом планируется заготовить посыпальных материалов примерно на 40 млн гривен. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы должным образом содержать улично-дорожную сеть в зимний период", - отметил Александр Павловский.
Как сообщал УНН, к зимнему периоду "Киевавтодор" подготовил 318 единиц снегоочистительной техники.