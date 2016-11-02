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15 марта, 19:03 • 114129 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163563 просмотра

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К зимнему периоду заготовлено более 60 тыс. тонн соли и песка - Киевавтодор

К зимнему периоду заготовлено более 60 тыс. тонн соли и песка - Киевавтодор

Киев • УНН

 • 15831 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В "Киевавтодоре" к зимнему периоду 2016-2017 гг. заготовили 23 000 тонн технической соли и 40 000 тонн песка. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал начальник отдела содержания предприятия Александр Павловский.

По его словам, в городе Соледар Донецкой области было приобретено 23 000 тонн технической соли и 40 000 тонн песка.

"В целом планируется заготовить посыпальных материалов примерно на 40 млн гривен. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы должным образом содержать улично-дорожную сеть в зимний период", - отметил Александр Павловский.

Как сообщал УНН, к зимнему периоду "Киевавтодор" подготовил 318 единиц снегоочистительной техники.

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