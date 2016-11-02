К зимнему периоду заготовлено более 60 тыс. тонн соли и песка - Киевавтодор

По его словам, в городе Соледар Донецкой области было приобретено 23 000 тонн технической соли и 40 000 тонн песка.

"В целом планируется заготовить посыпальных материалов примерно на 40 млн гривен. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы должным образом содержать улично-дорожную сеть в зимний период", - отметил Александр Павловский.

Как сообщал УНН, к зимнему периоду "Киевавтодор" подготовил 318 единиц снегоочистительной техники.