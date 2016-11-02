До зимового періоду заготовлено понад 60 тис. тонн солі і піску - Київавтодор
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У "Київавтодорі" до зимового періоду 2016-2017 рр. заготовили 23 тисячі тонн технічної солі та 40 тисяч тонн піску. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів начальник відділу утримання підприємства Олександр Павловський.
За його словами, у місті Соледар на Донеччині було придбано 23 тисячі тонн технічної солі та 40 тисяч тонн піску.
"У цілому планується заготовити посипальних матеріалів приблизно на 40 мільйонів гривень. Я думаю, цього достатньо буде, щоб належно утримувати вулично-дорожну мережу в зимовий період", - зазначив Олександр Павловський.
Як повідомляв УНН, до зимового періоду "Київавтодор" підготував 318 одиниць снігоочисної техніки.