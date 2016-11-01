К зимнему периоду "Киевавтодор" подготовил 318 единиц снегоочистительной техники

ukru
15 марта, 19:03 • 114124 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163556 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136157 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128775 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111924 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104949 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101062 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133892 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131572 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127791 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 48793 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 78978 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 46405 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 40863 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

14:34 • 28852 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 133892 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 133377 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 268837 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 297901 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 233945 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 24775 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108842 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131572 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114529 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131642 просмотра
Актуальное
К зимнему периоду "Киевавтодор" подготовил 318 единиц снегоочистительной техники

К зимнему периоду "Киевавтодор" подготовил 318 единиц снегоочистительной техники

Киев • УНН

 • 12129 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. К зимнему периоду 2016-2017 гг. "Киевавтодор" подготовил 318 единиц снегоочистительной техники. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал начальник отдела содержания дорог предприятия Александр Павловский.

Как отметил начальник отдела содержания дорог "Киевавтодора" Александр Павловский, в этом году подготовлено 318 единиц снегоочистительной техники. Еще 15 единиц недавно были получены от Федеративной Республики Германия.

Также А.Павловский отметил, что для работы на проблемных участках, а именно спуски, подъемы, путепроводы и т.д., уже подготовлены специальные смеси, которые помогут бороться с гололедом.

"На этих участках особенно в зимний период мы проводим примитивную обработку для того, чтобы не образовывалась наледь. Заготовлено 23 тысячи тонн технической соли и 40 тысяч тонн песка. В целом планируется заготовить посыпочных материалов примерно на 40 миллионов гривен", - рассказал А.Павловский.

Также он отметил, что для уборки тротуаров была закуплена дополнительная техника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укравтодор на 83% готов к осенне-зимнему периоду

"Дополнительно было приобретено семь швейцарских пылесосов-бошунгов, которые также позволяют нам поддерживать тротуары в надлежащем состоянии", - сказал представитель "Киевавтодора".

Чтобы убрать участки дороги, на которых ненадлежащим образом припаркованы автомобили будут привлекаться представители Нацполиции.

"Тротуары мы убираем как механизированным, так и ручным способом. Все зависит от технологической возможности заехать на участок. Ведь есть такие участки, где стоят клумбы или припаркованные автомобили, что не всегда позволяет технике заехать. Но мы сотрудничаем с Национальной полицией, мы подаем заявление, после чего предоставляется эвакуатор, и убирает машины с участков. Но касается это только тех, кто припаркован в неположенном месте", - резюмировал А.Павловский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы