К зимнему периоду "Киевавтодор" подготовил 318 единиц снегоочистительной техники

Как отметил начальник отдела содержания дорог "Киевавтодора" Александр Павловский, в этом году подготовлено 318 единиц снегоочистительной техники. Еще 15 единиц недавно были получены от Федеративной Республики Германия.

Также А.Павловский отметил, что для работы на проблемных участках, а именно спуски, подъемы, путепроводы и т.д., уже подготовлены специальные смеси, которые помогут бороться с гололедом.

"На этих участках особенно в зимний период мы проводим примитивную обработку для того, чтобы не образовывалась наледь. Заготовлено 23 тысячи тонн технической соли и 40 тысяч тонн песка. В целом планируется заготовить посыпочных материалов примерно на 40 миллионов гривен", - рассказал А.Павловский.

Также он отметил, что для уборки тротуаров была закуплена дополнительная техника.

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"Дополнительно было приобретено семь швейцарских пылесосов-бошунгов, которые также позволяют нам поддерживать тротуары в надлежащем состоянии", - сказал представитель "Киевавтодора".

Чтобы убрать участки дороги, на которых ненадлежащим образом припаркованы автомобили будут привлекаться представители Нацполиции.

"Тротуары мы убираем как механизированным, так и ручным способом. Все зависит от технологической возможности заехать на участок. Ведь есть такие участки, где стоят клумбы или припаркованные автомобили, что не всегда позволяет технике заехать. Но мы сотрудничаем с Национальной полицией, мы подаем заявление, после чего предоставляется эвакуатор, и убирает машины с участков. Но касается это только тех, кто припаркован в неположенном месте", - резюмировал А.Павловский.