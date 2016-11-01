До зимового періоду "Київавтодор" підготував 318 одиниць снігоочисної техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. До зимового періоду 2016-2017 рр. "Київавтодор" підготував 318 одиниць снігоочисної техніки. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів начальник відділу утримання підприємства Олександр Павловський.
Як зазначив начальник відділу утримання "Київавтодору" Олександр Павловський, цього року підготовлено 318 одиниць снігоочисної техніки. Ще 15 одиниць нещодавно було отримано від Федеративної Республіки Німеччина.
Також О.Павловський відмітив, що для роботи на проблемних ділянках, а саме спуски, підйоми, шляхопроводи та інше, вже підготовлені спеціальні суміші, які допоможуть боротись з ожеледицею.
"На цих ділянках особливо в зимовий період ми проводимо примітивну обробку для того, щоб не утворювалась ожеледь. Зараз заготовлено 23 тисячі тонн технічної солі та 40 тисяч тонн піску. В цілому планується заготовити посипальних матеріалів приблизно на 40 мільйонів гривень", - розповів О.Павловський.
Також він зазначив, що для прибирання тротуарів було закуплено додаткову техніку.
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"Додатково було придбано сім швейцарських пилососів-бошунгів, які також дозволяють нам підтримувати тротуари в належному стані", - сказав представник "Київавтодору".
Аби прибрати ділянки дороги, на яких неналежно припарковані автомобілі, будуть залучатися представники Нацполіції.
"Тротуари ми прибираємо як механізованим, так і ручним способом. Все залежить від технологічної можливості заїхати на ділянку. Адже є такі ділянки, де стоять клумби чи припарковані автомобілі, що не завжди дозволяє техніці заїхати. Але ми співпрацюємо з Національною поліцією, ми надаємо заяву, після чого надається евакуатор, і прибирають машини з ділянок. Але стосується лише тих, хто припаркований в неналежному місці", - резюмував О.Павловський.